В Казахстане после скандального выпуска с многодетной матерью, пострадавшей от домашнего насилия, закрылось ток-шоу «Бірақ», выходившее на государственном телеканале «Хабар». Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала глава местного центра поддержки женщин и детей «Қорғау Астана» Анна Рыль.

Ведущие ток-шоу позвали в студию мужа женщины и стали просить пару помириться в прямом эфире, состоявшемся 11 марта. Рыль утверждает, что сотрудники канала обманули пострадавшую, которая даже не подозревала, что ей предстоит встретиться со своим мучителем.

«Будучи в браке более 18 лет, имея 6 детей, она до последнего терпела от пьющего мужа побои и насилие, последней каплей стало, когда муж, избивая ее, сломал ей руку, тогда женщина взяв с собой только детей сбежала из Шымкента в Астану. Три месяца назад он нашел ее, пришел пьяный и устроил скандал, соседи вызвали полицию, женщина попала к нам», — отметила правозащитница.

По ее словам, авторы программы обещали героине, что не будут показывать ее лицо на камеру и не пустят в студию ее супруга. Оба обещания в итоге не были выполнены. Пришедший мужчина стал оправдывать свое поведение, а затем ему передали букет, который он должен был вручить пострадавшей. В это время ведущий шоу уговаривал женщину дать разрешение на встречи детей с их отцом, который надеется на примирение.

Происходящее в прямом эфире вызвало большой резонанс, и вскоре министр информации и культуры Аида Балаева сообщила, что ток-шоу закрыто, а телеканал принес извинения.

«Прежде всего, редакция должна была соблюсти все этические нормы, не допускать даже скрытой поддержки семейно-бытового насилия и провокаций, не унижать героев публично. Произошедшее в прямом эфире должно стать большим уроком для редакции телеканала» — заявила она.

Ранее член партии ЛДПР, сенатор Елена Афанасьева предложила создать программу по защите мужчин от домашнего насилия, а также реабилитации от последствий.

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