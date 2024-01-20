В Казани проверят данные, что детей завалило снегом в комплексе “Дубай”

Табличка на здании прокуратуры Республики Татарстан в Казани. Архивное фото

Прокуратура проверяет информацию о засыпанных снегом детях в гостевом комплексе “Дубай” в Казани, сообщает надзорное ведомство Татарстана.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что в гостевом комплексе “Дубай” со склона сошла лавина и накрыла игравших во дворе семерых детей. Указывалось, что родители смогли откопать их, один из детей получил травму. «”Прокуратура Советского района Казани проверит информацию об инциденте с детьми, которых завалило снегом в комплексе “Дубай”, – говорится в сообщении.

Надзорное ведомство намерено дать оценку работе коммунальных служб, ответственных за уборку снега, и при наличии оснований принять меры реагирования.

горняк

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