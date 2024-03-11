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В Казани возбудили уголовное дело после обрушения козырька магазина

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В Казани возбудили уголовное дело после обрушения козырька магазина

Место происшествия, где у одного из магазинов обвалилась крыша в Казани

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения козырька магазина из-за скопления снега в Казани, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану.

По информации ГУМЧС России по Татарстану, 10 марта в 16.24 поступило сообщение о том, что по улице Главная, 69 в Казани обвалилась крыша пристроенного к зданию козырька магазина на площади 75 квадратных метров. Пострадавших нет.

“В результате скопления снега произошло обрушение козырька, установленного над входом в магазин в поселке Дербышки города Казани. При этом в помещении магазина находились покупатели. Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности”, – говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации здания.

горняк
Взято отсюда
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