В КБР экс-полицейский получил условный срок за мошенничество с автомобилями

Зал суда. Архивное фото

Урванский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего сотрудника полиции, которого обвиняли в мошенничествах с чужими автомобилями, сообщила региональная прокуратура.

Ранее СУ СК РФ по региону сообщало, что в марте 2023 года командир отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Терскому району узнал о том, что житель Урванского района хочет продать иномарку. Он убедил мужчину передать ему автомобиль, обязавшись в течение месяца погасить его стоимость в размере трех миллионов рублей. Эти обязательства полицейский не исполнил, переоформил транспортное средство и продал его за 2,1 миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. По аналогичной схеме он продал еще две автомашины стоимостью 1,5 и 1,1 миллиона рублей. «”Суд признал подсудимого виновным и назначил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Похищенные автомобили возвращены потерпевшим”, – говорится в сообщении.

горняк

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