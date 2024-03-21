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В киевском музее Второй мировой войны решили демонтировать советские памятники

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В музее истории Украины во Второй мировой войне демонтирует советские памятники

В киевском музее Второй мировой войны решили демонтировать советские памятники

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне в Киеве решил провести «десоветизацию» памятников и демонтировать горельеф «Курская битва». Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба музея.

«Имеющееся выставочное пространство должно избавиться от советского нарратива, который десятки лет пропагандировал миф “Великой Отечественной войны”. Начался процесс перестройки архитектуры выставочных площадей», — говорится в публикации.

По словам пресс-службы, первым «десоветизации» подвергнется горельеф «Курская битва». В музее считают, что объект скульптурного рельефа является «символом большевистской пропаганды в монументальном искусстве».

Ранее в украинской столице демонтировали мемориал «Героям Сталинграда».

Взято
отсюда

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