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В Кирове мужчину будут судить за жестокое обращение с домашним животным

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В Кирове мужчину будут судить за жестокое обращение с домашним животным

Житель Кирова попал под суд за жестокое обращение с собакой своей сожительницы. Об этом рассказали в пресс-службе полиции региона.

В сентябре 30-летний мужчина решил расправиться с йоркширским терьером. В собаке, принадлежавшей его партнерше, он видел причину участившихся в паре конфликтов. Кировчанин несколько раз ударил животное в целях причинения ему боли и страданий.

Спасти пса не удалось, и вскрытие показало, что причиненные живодером травмы оказались несовместимыми с жизнью. Тогда началось расследование уголовного дела о жестоком обращении с животным, в ходе которого стало ясно, что обвиняемый ревновал любимую женщину к ее питомцу. При этом терьер боялся его самого и не отходил от своей хозяйки.

Вину фигуранта удалось доказать. В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде.

Ранее в Кемерово мужчина поругался с супругой и скинул с третьего этажа вместе с ее вещами собаку.

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