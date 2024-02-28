В Кирове на восьмиклассника упала глыба льда

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото

Ледяная глыба обрушилась на подростка со здания школьного пристроя в Кирове, он госпитализирован, сообщает прокуратура региона.

Ученик 8-го класса получил травму днем в среду в результате падения наледи с элементов пристроя школы № 42 в Кирове. Он госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь.

“Прокуратура Октябрьского района города Кирова проводит проверку исполнения законодательства, регулирующего вопросы содержания в зимний период территории и здания школы. Будут установлены причины и условия инцидента, дана принципиальная оценка действиям (бездействию) работников образовательного учреждения, которые ответственны за обеспечение безопасности пребывания детей на территории школы”, – говорится в сообщении ведомства.

Как информирует Telegram-канал правительства региона, 14-летний мальчик получил травмы от падения льда у школы на улице Кольцова.

“Место падения находится не у дорожки, а за сугробом. Дети заинтересовались образовавшимся льдом, начали расшатывать трубу, в результате чего льдина упала”, – отмечается в публикации.

По данным минздрава Кировской области, школьнику была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. “На место происшествия незамедлительно приехала бригада скорой помощи. Он был доставлен в Центр травматологии и осмотрен врачами. На данный момент состояние мальчика удовлетворительное. Несмотря на это, врачи приняли решение госпитализировать ребенка в детское отделение для динамического наблюдения”, – подчеркивается в сообщении.

город Горняк

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