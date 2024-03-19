В Кирове привлекли к ответственности директора школы, где избили девочку

Сотрудник полиции у одной из школ . Архивное фото

Директора школы №47 в Кирове и еще несколько педагогов привлекли к дисциплинарной ответственности после того, как девочка-подросток избила шестиклассницу, сообщает прокуратура Кировской области.

В январе в местных соцсетях было размещено снятое на мобильный телефон видео, на нем стоящую на коленях девочку с размаху бьют ногой в лицо. Утверждается, что шестиклассницу избили ученицы-старшеклассницы в школе №47 Кирова. Видео получило широкий общественный резонанс. МВД региона установило всех участников конфликта, пообещав применить к подросткам меры профилактического воздействия. Инцидентом также заинтересовались в региональном СУСК РФ и в прокуратуре. «”Было выявлено, что конфликт между подростками произошел из-за оскорблений, высказанных при переписке в мессенджере. Прокуратура установила, что при наличии в помещениях школы системы видеонаблюдения, дежурного сотрудника пункта пропуска и представителя вневедомственной охраны, администрация школы не организовала должный общественный порядок. Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе директор школы”, – говорится в сообщении.

Девочка-подросток, наносившая удары, освобождена от административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), поскольку на момент совершения административного правонарушения не достигла 16-летнего возраста. Однако ее поставили на профилактический учет. Ее отец привлечен к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию дочери. «”Защищая права и интересы пострадавшего в ходе конфликта ребенка, прокурор обратился с иском в рамках гражданского судопроизводства, потребовал солидарно взыскать с несовершеннолетнего правонарушителя и образовательного учреждения денежную компенсацию причиненного морального вреда. Иск прокурора находится в стадии рассмотрения”, – подчеркивается в сообщении.

Горняк22

Взято отсюда

Источник