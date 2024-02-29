В Кирове завели дело после падения ледяной глыбы на школьника

Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото

Уголовное дело о халатности возбудили в Кирове после травмирования подростка, на которого упала ледяная глыба с пристроя школы, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Днем 28 февраля с пристроя школы №42 в Кирове на 14-летнего мальчика упала наледь. В результате происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован.

“Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)… В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию и выполнение своевременной уборки наледи и снежных масс с конструкций здания”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Кировской области доложить о ходе расследования уголовного дела.

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