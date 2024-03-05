В Китае заинтересовались ямальской олениной

Фестиваль восточной культуры на Ямале открыл новые перспективы сотрудничества региона со странами Азии, рассказали в администрации Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Фестиваль восточной культуры VOSTOKFEST впервые прошел в Салехарде. Мероприятие посетили свыше тысячи жителей и гостей административного центра региона. Организатором выступил Департамент внешних связей ЯНАО.«”Ямальская рыба и оленина заинтересовали представителей китайской делегации”, – говорится в сообщении.

В свою очередь представители Индии планируют организовать обмен между регионами и пригласить ямальских IT-специалистов для реализации совместных проектов.

Кроме того, в культурном центре Республики Корея, расположенном в Москве, вскоре пройдет первая выставка о Ямале, пишет портал “Ямал-Медиа”.

Радио Sputnik писало, какое место заняли россияне на мировом ледовом фестивале в Харбине.

Взято отсюда.