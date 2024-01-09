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В Климовске подачу тепла во все квартиры планируют запустить 9 января

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В Климовске подачу тепла во все квартиры планируют запустить 9 января

В Климовске планируют восстановить подачу тепла во все квартиры 9 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.

По данным пресс-службы, из-за аварии на котельной без отопления остались 173 многоквартирных дома. На данный момент в 69 домах отопление восстановлено, в 36 из них тепло есть во всех квартирах.

«Завтра в 19:00 [мск] аварийные бригады, закрепленные за каждым из домов, начнут запускать квартирные стояки, чтобы начать подавать тепло в квартиры», — говорится в сообщении администрации.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин заслушал доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по ситуациям с отоплением и электричеством.

В Подольске возбудили уголовное дело по факту ограничения подачи тепла в жилые дома и организации подмосковного города в первые дни января.

Ранее выяснилось, как долго от властей Подмосковья скрывали ЧП с отоплением в Подольске.

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