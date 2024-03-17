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В Краснодаре 13-летняя девочка подожгла скатерть на избирательном участке

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В Краснодаре 13-летняя девочка подожгла скатерть на избирательном участке

Тринадцатилетняя школьница подожгла скатерть на избирательном участке в Краснодаре, сообщил источник в правоохранительных органах.«”Девочка пришла на участок в школе №108 в Новознаменском и принесла с собой розжиг и спички. Она подожгла скатерть на парте избирательной комиссии. Бюллетени не повреждены”, – рассказал собеседник РИА Новости.

По его словам, возгорание на участке сотрудники комиссии потушили своими силами.

Источник добавил, что девочка не состояла на учете в полиции, а на поджог решилась, прочитав о подобных действиях в Интернете.

Ранее радио Sputnik сообщило, что суд заключил под стражу петербурженку за попытку поджечь избирательный участок.

Взято отсюда.

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