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В Краснодаре ищут мужчину, избившего сожительницу и малолетнюю дочь

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В Краснодаре ищут мужчину, избившего сожительницу и малолетнюю дочь

Полиция. Архивное фото

Правоохранительные органы разыскивают мужчину, избившего сожительницу и их общую четырехлетнюю дочку у квартиры в многоэтажке Краснодара, сообщили в краевом ГУ МВД.

Ранее в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, где у двери квартиры мужчина бьет женщину кулаком по лицу, пинает и толкает на пол, она пытается защищаться в ответ. Когда из квартиры вышла девочка, отец несколько раз пнул и ее ногой, а также силой затолкал в квартиру.

“Установлено, что 29-летняя женщина сожительствует с 32-летним мужчиной. Они совместно переехали из другого субъекта Российской Федерации в Краснодар в 2019 году. 4-летняя девочка – их совместный ребенок. Мужчина скрылся из съемной квартиры, в которой они проживают, до приезда сотрудников полиции. В настоящее время устанавливается его фактическое местонахождение”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчине может грозить до двух лет лишения свободы по статье 116 УК РФ (Побои).

Горняк22
Взято отсюда
Источник

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