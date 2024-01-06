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В Краснодаре нашли мертвой шеф-редактора ГТРК “Кубань” Зою Коновалову

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В Краснодаре нашли мертвой шеф-редактора ГТРК "Кубань" Зою Коновалову

Тела руководителя интернет-группы ГТРК “Кубань” Зои Коноваловой и ее бывшего мужа обнаружили в частном доме в Краснодаре, сообщает портал 93.ru.

Как заявило порталу руководство медиахолдинга, причиной смерти 48-летней журналистки стало отравление.

Пресс-служба СУСК по Краснодарскому краю информировала, что при осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено. Следственный комитет начал проверку в связи с произошедшим.

Зоя Коновалова родилась в Мурманске. Работала в Москве в различных изданиях и PR-структурах, была корреспондентом на радиостанциях “Маяк” и “Юность”. Последний год руководила интернет-редакцией ГТРК “Кубань”. У Коноваловой остались 15-летняя дочь и сын.

Радио Sputnik также писало, что журналиста Павла Лобкова избили в центре Москвы.

Взято отсюда.

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