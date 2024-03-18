В Краснодаре установят часовню в память о 10-летии воссоединения Крыма и РФ

Кубанское казачье войско установит в Краснодаре часовню в память о 10-летии воссоединения Крыма и России, сообщил заместитель губернатора Краснодарского края, атаман войска Александр Власов.«

"На территории храма святого апостола Андрея Первозванного в 2024 году построят часовню. Она станет напоминанием, символом героизма казаков, рисковавших своими жизнями ради единого будущего. Вопросами возведения объекта уже занимается Кубанское казачье войско", – написал он в Telegram-канале.

В честь 10-летия воссоединения Крыма и России в Краснодаре 18 марта казачья молодежь и члены войскового правления возложили цветы к памятнику святому благоверному князю Александру Невскому. Также прошла встреча с участниками Крымской весны в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е.Д. Фелицына, добавляет “Кубань 24”.

Радио Sputnik сообщало, что в Мелитополе прошел автопробег по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ.

Взято отсюда.