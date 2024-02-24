В Краснодарском крае разбился неустановленный летательный аппарат

Сотрудник российской пожарной охраны. Архивное фото

Неустановленный летательный аппарат упал вечером в пятницу в Каневском районе в Краснодарском крае, на месте падения горит камыш, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.«”Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе Краснодарского края. На месте крушения горит камыш”, – сказал собеседник агентства.

Угрозы жилым домам нет

В региональном оперштабе изначально сообщили, что около 20.00 возле хутора Трудовая Армения упали два летательных аппарата. Позднее там уточнили, что речь идет об одном.

После падения аппарата загорелся камыш на площади 250 “квадратов”.”Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет”, – подчеркнули в оперштабе.

Ликвидация возгорания.

К ликвидации пожара привлекли 40 человек и 14 единиц техники, туда же направили правоохранителей и специальные службы.

В 20.50 пожар удалось локализовать, а спустя 55 минут – полностью потушить.

Единая дежурно-диспетчерская служба призвала не размещать в сети интернет фото и видео с места происшествия и доверять только официальным источникам информации.

новости Алтайский

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