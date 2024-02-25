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В Красноярске полиция проверяет бар после провокационной вечеринки

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В Красноярске полиция проверяет бар после провокационной вечеринки

Одно из помещений в красноярском баре, где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества

Сотрудники полиции совместно с росгвардейцами нагрянули с проверкой в красноярский бар, где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю в Telegram-канале.

В субботу глава “Лиги безопасного интернета” Екатерина Мизулина разместила у себя в Telegram-канале ролик с видео вечеринки в честь 23 февраля, проходящей якобы в одном из красноярских баров, где мужчина, переодетый в женщину, в костюме в стиле милитари исполняет военную песню. Под роликом Мизулина написала, что “в Красноярске ЛГБТ*-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в День защитника Отечества”. Мизулина пообещала по данному инциденту обратиться в МВД.

В краевом главке МВД сообщили, что оперативники главка при силовой поддержке сотрудников управления Росгвардии провели оперативно-розыскное мероприятие в одном из баров, расположенных в Советском районе Красноярска.

“В результате в отдел полиции №10 МУ МВД России “Красноярское” для проверки были доставлены 12 человек. Всего же в ходе работы полицейскими были проверены 19 человек из числа посетителей и персонала увеселительного заведения. С граждан получены объяснения”, — говорится в сообщении.

новости Локтевский
Взято отсюда
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