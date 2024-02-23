В Красноярске раскрыли убийство 25-летней давности

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото

Следователи спустя 25 лет нашли убийцу семьи из Красноярска, которую не желая отдавать долг в 20 неденоминированных рублей расстрелял знакомый главы семейства, а после тела вывез и спрятал, сообщает СУСК по региону.

Расследование проводил третий следственный отдел (по расследованию преступлений прошлых лет) первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия. В совершении преступления обвиняется 55-летний житель Красноярска.

По данным следствия, в 1998 году обвиняемый задолжал крупную сумму денег в размере 20 миллионов (неденоминированных) рублей своему знакомому.

“Не желая возвращать деньги, 30 мая 1998 года обвиняемый, вооружившись обрезом охотничьего ружья и газовым пистолетом, переделанным под стрельбу боевыми патронами, пришел в квартиру к знакомому и хладнокровно расстрелял главу семейства, его супругу и их малолетнюю дочь. Дождавшись наступления темноты, он погрузил тела убитых членов семьи в кузов своего мотороллера и вывез их на дачный участок его тестя на территории микрорайона “Водники” в Свердловском районе…, где закопал в землю”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что под тяжестью предъявленных следствием улик мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении, подробно рассказав об обстоятельствах убийств, а также показал место сокрытия тел. Кости двух взрослых и ребенка, предметы их одежды были найдены 22 мая 2023 года на дачном участке. Проведенные судебные экспертизы подтвердили их принадлежность членам пропавшей семьи и криминальную причину их смерти.

новости Алтайский

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