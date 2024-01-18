реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Красноярском крае ребенок отравился насмерть, съев домашнюю котлету

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Красноярском крае ребенок отравился насмерть, съев домашнюю котлету

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото

Трехгодовалый малыш из деревни Айдара Красноярского края умер в результате острого отравления, съев домашнюю котлету с избытком нитритной соли, в его смерти обвиняется отец, сообщает ГСУСК региона в Telegram-канале.

По версии следствия, в ноябре прошлого года супруги приготовили домашнюю колбасу из мясного фарша с добавлением специй. Для сохранения цвета и продления срока годности мужчина использовал пищевую добавку – нитритную соль, превысив максимально допустимый уровень ее содержания более чем в сто раз. На следующий день женщина приготовила из остатков фарша котлеты, одну из которых съел ребенок.

“После употребления ребёнком в пищу котлеты, приготовленной в домашних условиях, у него ухудшилось самочувствие. Мальчика доставили в фельдшерско-акушерский пункт, где он скончался спустя несколько часов, несмотря на оказываемую медицинскую помощь. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка явилось острое отравление нитритами”, – говорится в сообщении.

Отец мальчика обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Расследование дела завершено, оно направлено в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения.

Отмечается также, что в семье еще четверо детей.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Крещенский сочельник – голодный вечер. Главные народные приметы 18 января

18.01.2024

 Интересное

Дополнительные запреты на продажу алкоголя предлагают ввести в Алтайском крае

18.01.2024

 Интересное

Мэрия Барнаула заберет у владельцев жилья в центре города три земельных участка

18.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 6 млн рублей продают синий Mercedes с мощностью в 333 лошади

18.01.2024

 Интересное

ПВО предотвратила атаки беспилотников на Московскую и Ленинградскую области

18.01.2024

 Интересное

Расстрелявший бездомных собак житель Бийска отделался предупреждением

18.01.2024

 Интересное

Стало известно, почему из школьного меню в Барнауле исчезли супы

18.01.2024

 Интересное

Что известно о пожаре и взрыве на заводе в Шахтах, где пострадали десять человек

18.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае возбудили 22 уголовных дела о контрабанде леса

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске