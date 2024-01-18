В Красноярском крае ребенок отравился насмерть, съев домашнюю котлету

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото

Трехгодовалый малыш из деревни Айдара Красноярского края умер в результате острого отравления, съев домашнюю котлету с избытком нитритной соли, в его смерти обвиняется отец, сообщает ГСУСК региона в Telegram-канале.

По версии следствия, в ноябре прошлого года супруги приготовили домашнюю колбасу из мясного фарша с добавлением специй. Для сохранения цвета и продления срока годности мужчина использовал пищевую добавку – нитритную соль, превысив максимально допустимый уровень ее содержания более чем в сто раз. На следующий день женщина приготовила из остатков фарша котлеты, одну из которых съел ребенок.

“После употребления ребёнком в пищу котлеты, приготовленной в домашних условиях, у него ухудшилось самочувствие. Мальчика доставили в фельдшерско-акушерский пункт, где он скончался спустя несколько часов, несмотря на оказываемую медицинскую помощь. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка явилось острое отравление нитритами”, – говорится в сообщении.

Отец мальчика обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Расследование дела завершено, оно направлено в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения.

Отмечается также, что в семье еще четверо детей.

город Горняк

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