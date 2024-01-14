В Красноярском крае возбудили дело из-за ДТП, где пострадали семь человек

Сотрудник полиции. Архивное фото

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Зеленогорске под Красноярским краем, где пострадали семь человек, сообщатся в Telegram-канале СК России.

Ранее в краевом главке МВД сообщали, что автобус ПАЗ и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке в Зеленогорске Красноярского края, в результате пострадали семь человек. Отмечалось, что инцидент произошел вечером на регулируемом перекрестке улиц Октябрьская и Первостроителей. По данным главка, освидетельствование показало, что оба водителя в момент ДТП были трезвы.

“Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)”, – говорится в сообщении.

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