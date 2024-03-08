В Краснояружском районе Белгородской области сбит БПЛА

Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото

В Краснояружском районе Белгородской области системой ПВО сбит беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее он уже сообщал, что было сбито два беспилотника в Белгородской области – в районе сел Беломестное и Болдыревка, а также два беспилотника в районе села Варваровка Белгородской области.

“В Краснояружском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет”, – написал Гладков.

город Горняк

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