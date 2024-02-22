В Кремле отреагировали на оскорбления Байдена в адрес Путина

Хамские заявления из уст лидера США Джо Байдена вряд ли способны уязвить президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сказанным в интервью журналисту Павлу Зарубину, используя оскорбительные выражения, глава Белого дома пытается продемонстрировать поведение в стиле голливудского ковбоя, хотя это вряд ли возможно.

Допущенные Байденом высказывания в адрес Путина Песков назвал позорными и стыдными.«

"Как пресс-секретарь российского президента я могу сказать, что подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина", – заявил Песков в интервью Зарубину.

Радио Sputnik также писало, что Байден нецензурно высказывался об израильском премьере Биньямине Нетаньяху.

Взято отсюда.