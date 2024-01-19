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В Кремле отреагировали на ситуацию с беспорядками в Башкирии

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В Кремле отреагировали на ситуацию с беспорядками в Башкирии

Массовых беспорядков в Башкирии нет, есть отдельные проявления, которыми должны заниматься местные власти и органы правопорядка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.«

"Я не согласился бы с формулировкой "массовые беспорядки" и "массовые протесты". Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Там есть отдельные проявления, которые скорее относятся к компетентности местных властей и органов правопорядка исключительно", – приводит его слова РИА Новости.

Беспорядки произошли 17 января перед зданием Баймакского районного суда после оглашения приговора Фаилю Алчинову*. Активист получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима за возбуждение ненависти по национальному признаку.

По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино выступил с речью, в которой оскорбил представителей Кавказа и Средней Азии.

Росфинмониторинг включил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации “Башкорт”**.

В эфире радио Sputnik Егор Холмогоров разобрал, что стало причиной массовых беспорядков в Башкирии.

Взято отсюда.

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