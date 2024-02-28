реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Кремле отреагировали на угрозы “нейтрализовать” Калининград

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Кремле отреагировали на угрозы "нейтрализовать" Калининград

Калининград всегда будет российским регионом, а враждебные заявления стран альянса в адрес города – это повод для принятия дополнительных мер по обеспечению его безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне литовский посол в Швеции и бывший министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс пригрозил “нейтрализовать” Калининград на фоне вступления Швеции в НАТО, если Россия бросит вызов альянсу.«”Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств-членов североатлантического альянса – это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности”, – цитирует Пескова РИА Новости.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что несмотря на расположение в Балтике, Калининград является российским регионом и “так будет всегда”.

Радио Sputnik сообщало, какой российский регион может стать первой военной целью НАТО.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Романцев о возможном отъезде игрока ЦСКА Чалова в Европу: это его личный выбор

Романцев о возможном отъезде игрока ЦСКА Чалова в Европу: это его личный выбор

«ПФК ЦСКА»‘ class=”item-image” > Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев заявил,…

Узнать больше
В Москве выставят на торги палаты XVIII века — объект культурного наследия

В Москве выставят на торги палаты XVIII века — объект культурного наследия

Государственная компания «Дом.РФ» планирует выставить на аукцион дом Кушашниковых, который расположен…

Узнать больше
QNA: Франция и Катар пообещали выделить $200 млн для поддержки палестинцев

QNA: Франция и Катар пообещали выделить $200 млн для поддержки палестинцев

Катар и Франция намерены выделить $200 млн на помощь палестинскому народу.…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp