В Кремле отреагировали на угрозы “нейтрализовать” Калининград

Калининград всегда будет российским регионом, а враждебные заявления стран альянса в адрес города – это повод для принятия дополнительных мер по обеспечению его безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне литовский посол в Швеции и бывший министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс пригрозил “нейтрализовать” Калининград на фоне вступления Швеции в НАТО, если Россия бросит вызов альянсу.«”Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств-членов североатлантического альянса – это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности”, – цитирует Пескова РИА Новости.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что несмотря на расположение в Балтике, Калининград является российским регионом и “так будет всегда”.

Радио Sputnik сообщало, какой российский регион может стать первой военной целью НАТО.

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