Президенту России Владимиру Путину не поступало обращений с просьбой признать киевский режим террористическим, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе Петербургского международного юридического форума 2023 года председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин выступил за признание Украины террористическим государством.«

"Насколько я знаю, обращений к президенту не было", – приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос о признании киевского режима террористическим.

Ранее пресс-секретарь президента РФ назвал удары ВСУ по Донецку, гражданской инфраструктуре и мирным жителям “чудовищным актом терроризма”.

Радио Sputnik писало о реакции генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на массированный обстрел ВСУ Донецка.

Взято отсюда.