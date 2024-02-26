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В Кремле ответили на вопрос о ситуации с телом Навального

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Песков: Кремль не мог оказывать давления в ситуации с телом Навального

В Кремле ответили на вопрос о ситуации с телом Навального

Кремль не имеет никакого отношения к вопросу выдачи тела отбывавшего срок в ИК-3 Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) и не мог оказывать давления в этой ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос о ситуации с телом Навального, Песков подчеркнул, что подобные вопросы в принципе не входят в компетенцию Кремля.

Взято
отсюда

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