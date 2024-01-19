В Кремле прокомментировали ситуацию с беспорядками в Башкирии

Беспорядки у здания суда в городе Баймак

В Башкирии нет массовых беспорядков и протестов, есть отдельные проявления, которые относятся к компетенции правоохранительных органов и местных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «”Я не согласился бы с формулировкой “массовые беспорядки” и “массовые протесты”. Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Там есть отдельные проявления, которые скорее относятся к компетентности местных властей и органов правопорядка исключительно”, – подчеркнул Песков.

Беспорядки произошли в январе перед зданием Баймакского районного суда, где оглашали приговор Фаилю Алчинову*, получившему 4 года лишения свободы за возбуждение ненависти по национальному признаку. По данным следствия, активист на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил представителей Кавказа и Средней Азии. СК завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти.

“Еще раз повторяю – это прерогатива местных органов власти. Если были какие-то акции, которые не были в установленном порядке согласованы, то они попадают под определенные статьи. Эти статьи применяются. Здесь я в данном случае использовал не юридический термин, а термин, который определяет количество людей, которые принимают участие, ибо вопрос был именно так и сформулирован. В не юридическом плане я не соглашусь, что это были какие-то массовые акции”, – сказал Песков, поясняя почему не согласился с формулировкой “массовые беспорядки”, в то время как правоохранительные органы возбудили дела именно по этой статье.

Росфинмониторинг добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации “Башкорт”.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

Горняк22

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