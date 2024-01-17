В Кропоткине музейная экспозиция пополнилась килограммовой монетой

Музею в Кропоткине в Краснодарском крае подарили копию монеты времен Екатерины II, сообщает “Кубань 24”.

Медную монету весом килограмм городу преподнес местный любитель истории Алексей Водопьянов.«”Существует такая полулегенда: когда Екатерина расплатилась с Ломоносовым за хвалебную оду суммой в две тысячи рублей, то, чтобы эту сумму медью привезти, Ломоносову понадобилось нанять четыре подводы. Поэтому понадобилась более крупная медная монета”, – рассказала научный сотрудник городского краеведческого музея Светлана Езаова.

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