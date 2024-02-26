В Крыму сотрудники МЧС спасли группу туристов, которые не могли самостоятельно спуститься с горы. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Инцидент произошел 25 февраля в Бахчисарайском районе. Группа туристов не смогла самостоятельно спуститься с труднодоступного участка местности вблизи ТОК «Орлиный залет» села Соколиное, им потребовалась помощь спасателей.

В спасательной операции задействовали пять человек личного состава и одну единицу техники. Туристов нашли и сопроводили в безопасное место. Отмечается, что никому из них не понадобилась медицинская помощь.

Ранее уазик с туристами провалился под лед на Байкале.

Что думаешь? Комментарии