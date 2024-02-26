реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В Крыму спасли группу туристов, которая не могла спустить с горы

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Крыму спасли группу туристов, которая не могла спустить с горы

В Крыму сотрудники МЧС спасли группу туристов, которые не могли самостоятельно спуститься с горы. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Инцидент произошел 25 февраля в Бахчисарайском районе. Группа туристов не смогла самостоятельно спуститься с труднодоступного участка местности вблизи ТОК «Орлиный залет» села Соколиное, им потребовалась помощь спасателей.

В спасательной операции задействовали пять человек личного состава и одну единицу техники. Туристов нашли и сопроводили в безопасное место. Отмечается, что никому из них не понадобилась медицинская помощь.

Ранее уазик с туристами провалился под лед на Байкале.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм
Каток, каша и пыль. Почему пескосоль — не самое эффективное средство против гололеда, но его продолжают использовать

Каток, каша и пыль. Почему пескосоль — не самое эффективное средство против гололеда, но его продолжают использовать

Десятки раз за зиму в мэрии Барнаула отчитывались, как посыпали…

Узнать больше
Депутаты проводят встречи с активными жителями Барнаула

Депутаты проводят встречи с активными жителями Барнаула

Председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергей Струченко…

Узнать больше
Галина Буевич приняла участие в оперативном совещании

Галина Буевич приняла участие в оперативном совещании

Оперативное совещание провел глава города Вячеслав Франк . В совещании…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp