В Крыму арестован украинский агент за подготовку теракта на железной дороге

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца агента украинских спецслужб, которая планировала поджечь релейный шкаф на железной дороге в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ РФ.«”Решением суда задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца”, – приводит РИА Новости фрагмент сообщения.

В отношении задержанной открыто уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и государственной измене. Фигурантке грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Крыму предотвратили теракт на железной дороге, задержав агента украинских спецслужб в городе Симферополе. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанной оказалась гражданка РФ 1999 года рождения.

ЦОС проинформировал, что девушка по заданию украинских спецслужб осуществляла подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК “Крымская железная дорога”, чтобы нарушить военные перевозки.

Силовики изъяли у задержанной самодельное зажигательное устройство и телефон, содержащий переписку с украинским координатором.

Радио Sputnik сообщало, что ФСБ задержала готовившего теракт на Транссибирской магистрали россиянина.

Взято отсюда.