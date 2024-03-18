реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Крыму арестован украинский агент за подготовку теракта на железной дороге

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Крыму арестован украинский агент за подготовку теракта на железной дороге

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца агента украинских спецслужб, которая планировала поджечь релейный шкаф на железной дороге в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ РФ.«”Решением суда задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца”, – приводит РИА Новости фрагмент сообщения.

В отношении задержанной открыто уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и государственной измене. Фигурантке грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Крыму предотвратили теракт на железной дороге, задержав агента украинских спецслужб в городе Симферополе. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанной оказалась гражданка РФ 1999 года рождения.

ЦОС проинформировал, что девушка по заданию украинских спецслужб осуществляла подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК “Крымская железная дорога”, чтобы нарушить военные перевозки.

Силовики изъяли у задержанной самодельное зажигательное устройство и телефон, содержащий переписку с украинским координатором.

Радио Sputnik сообщало, что ФСБ задержала готовившего теракт на Транссибирской магистрали россиянина.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Будет сухо: в Бийске лужи на самых проблемных дорогах убирают спецмашины

Будет сухо: в Бийске лужи на самых проблемных дорогах…

К каждой луже – особый подход. Одну можно перекачать, другую…

19 и 20 марта в Алтайском крае ограничат движение из-за военных колонн

19 и 20 марта в Алтайском крае ограничат движение…

Движение будет ограничено для всех видов транспорта 19 и 20…

Путин ответил журналистам, как будет отмечать победу на выборах

Путин ответил журналистам, как будет отмечать победу на выборах

Первым делом глава государства планирует встретиться с министром обороны Шойгу…

В Алтайском крае за прошедшую неделю в ДТП погибли три человека

В Алтайском крае за прошедшую неделю в ДТП погибли…

45 человек, в том числе семеро детей получили ранения За…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp