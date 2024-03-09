Постпред Крыма Мурадов счел агрессией появление самолетов НАТО над Черным морем

Появление боевой авиации стран НАТО над Черным морем — откровенная агрессия, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Его цитирует РИА Новости.

Мурадов предупредил, что подобные акты агрессии провоцируют Москву на жесткий ответ. По его словам, таким образом «враг» пытается выведать информацию о самых чувствительных точках российской обороны, чтобы затем нанести удар. Однако, подчеркнул он, жители Крыма уверены в надежности российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

6 марта российский Су-30 был поднят в воздух для перехвата самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и двух истребителей «Тайфун» Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании.

Взято

отсюда

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