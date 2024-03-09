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В Крыму назвали агрессией полеты боевых самолетов НАТО над Черным морем

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В Крыму назвали агрессией полеты боевых самолетов НАТО над Черным морем

Вид на Балаклавскую бухту в Крыму. Архивное фото

Появление боевой авиации стран НАТО над Черным морем – акт откровенной агрессии, заявил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.

В среду, 6 марта, Минобороны РФ сообщило, что экипаж истребителя Су-30 не допустил нарушения границы пролетавшими над черноморской акваторией самолетами ВВС Великобритании. При приближении истребителя ВКС России самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два британских многоцелевых истребителя “Тайфун” развернулись.

Днем ранее произошел аналогичный инцидент с участием самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух истребителей Rafale-С французской боевой авиации. Тогда для его сопровождения в воздух был поднят российский истребитель Су-27.«”Мы имеем дело с откровенной агрессией, провоцирующей Россию на жесткий ответ. Ведь враг стремится выведать наши самые чувствительные точки не из любопытства, а для нанесения по ним ударов”, – сказал Мурадов РИА Новости

При этом он добавил, что крымчане не сомневаются в надежности российских систем ПВО.

Радио Sputnik сообщало, что бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России провели пятичасовой полет над нейтральными водами Балтийского моря.

Взято отсюда.

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