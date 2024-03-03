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В Крыму обозначали срок подачи первого иска по энергоблокаде

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В Крыму обозначали срок подачи первого иска по энергоблокаде

Город Симферополь. Архивное фото

Первый иск по взысканию с Украины ущерба, нанесенного энергетической блокадой, подадут в Арбитражный суд Крыма 4 марта, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее сообщалось, что подготовка иска по взысканию ущерба от устроенной Украиной энергетической блокады завершена. Один иск подадут от крымского правительства, второй – Общественной палаты Крыма. Общая сумма ущерба превышает пять триллионов рублей. Первый иск предъявят кабинету министров Украины, министерству энергетики Украины и компании “Укрэнерго”.

“Первый иск по ущербу, нанесенному бюджету республики, будет подан 4 марта в Арбитражный суд Крыма”, – сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, параллельно идет работа по формированию иска о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие энергоблокады.

“Мы также готовы оказать методическую поддержку в составлении собственных исков крымским предприятиям”, – подчеркнул глава парламента.

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС – “Таврическую” и “Балаклавскую” суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.

новости Локтевский
Взято отсюда
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