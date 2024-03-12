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В Крыму оценили законопроект о незаконности передачи полуострова УССР

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В Крыму оценили законопроект о незаконности передачи полуострова УССР

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал подарком для крымчан законопроект о признании недействительным решения советских властей от 1954 года о передаче Крымской области в состав УССР.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект о признании недействительным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. В документе говорится, что Россия расценивает решение о передаче Крыма без учета волеизъявления российского народа как политическое преступление.«”Для нас это – как подарок на 10-летие нашего возвращения. Это то, чего крымчане добивались, находясь сначала в составе УССР, а затем Украины, и после того, как наша политическая воля и решимость руководства Российской Федерации позволили нам вернуться на Родину”, – сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, теперь осталось сделать последний шаг в деле восстановления исторической справедливости: дать политико-правовую оценку актам, с которых все началось, прочертивших между крымским и российским берегами Азовского моря и Керченского пролива едва заметную границу, потом ставшую государственной.«”Это определило, а зачастую и искалечило, судьбы нескольких поколений крымчан. Теперь настало время все назвать своими именами”, – заключил политик.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на Украине анонсировали “серьезную операцию” ВСУ в Крыму.Итоги. Вечер”Ядерные” условия, военная операция в Крыму, итоги “Оскара-2024Вчера, 18:04

Взято отсюда.

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