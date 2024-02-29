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В Крыму опровергли информацию о ядохимикатах в Керченском проливе

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В Крыму опровергли информацию о ядохимикатах в Керченском проливе

Крымский мост. Архивное фото

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале опроверг информацию о якобы утечке ядохимикатов с турецкого судна в Керченском проливе, назвав данный вброс украинским фейком.

“По социальным сетям и мессенджерам снова гуляет запущенная в 2021 году и давно протухшая страшилка про “сухогруз, страшный газ и опасную рыбу”. Как мы помним, тогда ничего не произошло, но фейк вбрасывают каждый февраль”, – написал Крючков.

По его словам, сейчас этот фейк активно раскручивает в чатах города Керчи украинская сторона, у которой “посыпался весь фронт”.

“Сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации”, – добавил Крючков.

новости Локтевский
Взято отсюда
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