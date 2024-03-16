В Крыму поступило несколько ложных сообщений о минировании участков

Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото

Глава крымской избирательной комиссии Михаил Малышев сообщил, что поступило несколько сообщений о минировании избирательных участков, информация после проверки правоохранительными органами не подтвердилась. «”Поступило несколько ложных сообщений о минировании ТИК (территориальных избирательных комиссий)”, – сказал Малышев журналистам.

По его словам, на место выезжали правоохранительные органы. «”Информация не подтвердилась. К счастью, все это не соответствовало действительности”, – сказал глава избиркома.

горняк

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