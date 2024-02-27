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В Крыму вынесли приговор педофилу за половое преступление над падчерицей

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В Крыму вынесли приговор педофилу за половое преступление над падчерицей

Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото

Отчим, восемь лет совершавший преступления на сексуальной почве против своей падчерицы, осужден в Крыму на 16 лет, сообщает региональное управление СК РФ.

“Судом 39-летний житель Симферопольского района признан виновным в половых преступлениях против приемной дочерей и приговорен к 16 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком 2 года”, – говорится в сообщении.

Мужчина на протяжении восьми лет, оставаясь наедине с ребенком в машине, а также по местам жительства в Симферополе, Евпатории и Ялте, совершал преступления сексуального характера. “Первое злодеяние в отношении девочки было совершено, когда ей исполнилось всего семь лет”, – подчеркнули в пресс-службе.

Несколько лет запуганная отчимом школьница молчала, но потом все рассказала маме, которая и обратилась в правоохранительные органы.

Как уточнили РИА Новости в ведомстве, мужчину судили по статьям о насильственных действиях сексуального характера, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и развратных действиях (статьи 132, 134 и 135 УК РФ).

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Взято отсюда
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