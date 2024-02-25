В Крыму завели уголовное дело после драки с участием ЧВК “Медведи”

Автомобиль полиции. Архивное фото

Полиция задержала двух зачинщиков драки в поселке Черноморское с участием ЧВК “Медведи”, заведено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео драки в одном из кафе в крымском поселке городского типа Черноморское. На кадрах вооруженные люди в военной форме избивают посетителей и кладут их на пол. В Крыму опровергли информацию о связи ЧВК “Медведи” с руководством республики, отметив, что подразделение имеет подчинение по другой вертикали.

В МВД республики сообщили журналистам, что сотрудники полиции установили личности всех участников и зачинщиков инцидента в баре.

“В результате проведенных оперативных мероприятий установлены личности всех участников инцидента, двое зачинщиков задержаны. Следственным отделом ОМВД России по Черноморскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)”, – сообщили в МВД.

новости Алтайский

Взято отсюда

Источник