В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение

Объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника

Открытое горение в Кстовской промзоне на установке по переработке нефти ликвидировано, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

“В 10.57 ликвидировано открытое горение (Кстовская промзона), работы по полной ликвидации продолжаются”, – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что утром во вторник была совершена атака беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне, возник пожар на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным РЖД, в тушении возгорания на территории завода “ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез” в городе Кстово Нижегородской области принимает участие пожарный поезд.

Горняк22

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