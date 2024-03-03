В квартиры, поврежденные при ЧП в Петербурге, вернули отопление

На месте ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга

Газ, воду, электричество и отопление полностью подключили в первой парадной дома 161 на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, поврежденного при ЧП в субботу, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером в домах было восстановлено отопление, подача воды, газа и электричества за исключением нескольких квартир в первой парадной.

“В первой парадной дома по Пискаревскому, 161 полностью подключено отопление, газ, водоснабжение и электроэнергия”, – говорится в сообщении.

Сообщалось, что в настоящее время на Пискаревском, 161 и 159к2 продолжаются восстановительные работы.

Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что в субботу произошло ЧП в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. Жертв нет. Жители пострадавших квартир были эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Сообщалось, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация, повреждения будут устранены за счет города. В случае необходимости проведения длительного ремонта, собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ.

город Горняк

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