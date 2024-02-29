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В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность

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В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность

Улица Ленина в Курске. Архивное фото

Ракетная опасность объявлена в Курске и Курском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт.«”Курск и Курский район – ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг”, – написал он в Telegram-канале.

новости Алтайский
Взято отсюда
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