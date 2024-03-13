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В Курске и окрестностях объявлена ракетная опасность

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В Курске и окрестностях объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена в Курске и окрестностях, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее он объявил ракетную опасность в приграничном с Украиной Глушковском районе области.«

"Курск и Курский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – написал Старовойт в Telegram-канале.

Радио Sputnik сообщало, что объявленная в пятницу утром ракетная опасность в Белгороде и окрестностях продлилась больше двух часов.

Взято отсюда.

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