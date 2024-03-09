реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Курске восстановили поликлинику, поврежденную при атаке беспилотника

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Курске восстановили поликлинику, поврежденную при атаке беспилотника

Поликлиника №6, поврежденная обломками сбитого украинского БПЛА в Курске. Архивное фото

Поликлинику №6 Курска, которая была повреждена при атаке БПЛА, восстановили, она начнёт работу в воскресенье, 10 марта, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

Ранее глава Курской области сообщал, что обломки украинского беспилотника, сбитого в Курске, упали на крышу поликлиники, пострадавших нет, но пациенты из соседнего здания стационара были эвакуированы. Повреждения получили 22 квадратных метра кровли поликлиники. Рабочие обследовали помещение, выяснили, что несущие конструкции уцелели.

“Сейчас в поликлинике тепло, завтра она будет работать так же, как в обычное воскресенье, а с понедельника возобновит приём пациентов в плановом режиме. Стационар уже вернулся к нормальной деятельности”, – сообщил Старовойт.

Губернатор рассказал, что рабочие восстановили тепловой контур здания, а строители убедились в исправности коммуникаций.

“Хочу отметить четкие и профессиональные действия медиков в экстремальной ситуации. Эвакуация в соседнем здании была проведена быстро и без суеты. Службы минздрава Курской области работали слаженно. Было сделано все, чтобы сохранить здоровье пациентов!”, – отметил Старовойт.

Горняк22
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Никакого стресса. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 10 марта

Никакого стресса. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на…

Сегодня нужно особенно позаботиться о своем ментальном здоровье Круговорот ярких…

На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта

Крымский мост. Архивное фото Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно…

При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мужчина

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото Мужчина ранен после обстрела…

Во Владимире в медицинском учреждении умерла беременная женщина

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото Следователи организовали проверку после…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp