В Курске восстановили поликлинику, поврежденную при атаке беспилотника

Поликлиника №6, поврежденная обломками сбитого украинского БПЛА в Курске. Архивное фото

Поликлинику №6 Курска, которая была повреждена при атаке БПЛА, восстановили, она начнёт работу в воскресенье, 10 марта, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

Ранее глава Курской области сообщал, что обломки украинского беспилотника, сбитого в Курске, упали на крышу поликлиники, пострадавших нет, но пациенты из соседнего здания стационара были эвакуированы. Повреждения получили 22 квадратных метра кровли поликлиники. Рабочие обследовали помещение, выяснили, что несущие конструкции уцелели.

“Сейчас в поликлинике тепло, завтра она будет работать так же, как в обычное воскресенье, а с понедельника возобновит приём пациентов в плановом режиме. Стационар уже вернулся к нормальной деятельности”, – сообщил Старовойт.

Губернатор рассказал, что рабочие восстановили тепловой контур здания, а строители убедились в исправности коммуникаций.

“Хочу отметить четкие и профессиональные действия медиков в экстремальной ситуации. Эвакуация в соседнем здании была проведена быстро и без суеты. Службы минздрава Курской области работали слаженно. Было сделано все, чтобы сохранить здоровье пациентов!”, – отметил Старовойт.

Горняк22

Взято отсюда

Источник