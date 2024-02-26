В Курске закроют незаконный ночной клуб

Прокуратура. Архивное фото

Ночной клуб “Убежище 13” в Курске, который незаконно работает в противорадиационном укрытии, будет закрыт после соответствующего решения суда, заявили РИА Новости в региональной прокуратуре.

По данным Telegram-канала Shot, в “Убежище 13” в очередной раз прошла вечеринка с “полуголым дресс-кодом”. После того, как кадры обнаженных парней и девушек с глубоким декольте распространились в соцсетях, организаторы убрали из публичного доступа информацию о дресс-коде и анонсировали “скромную лекцию по развитию сельских территорий”.

По данным прокуратуры, ночной клуб “Убежище 13” незаконно располагается в противорадиационном убежище в Курске. Суд принял решение, что это помещение будет передано в собственность государства.

“В настоящее время решение суда в законную силу не вступило, поскольку обжаловано ответчиком. Жалоба будет рассмотрена 19-м арбитражным апелляционным судом в городе Воронеж. Судебное заседание назначено на 13 марта. Если решение Арбитражного суда Курской области останется без изменений, оно вступит в законную силу”, — говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что после вступления в законную силу решения суда будет запрошен исполнительный лист и его направят в службу судебных приставов для принудительного исполнения решения суда. Однако, по закону, ответчик вправе обжаловать судебное решение.

новости Локтевский

Взято отсюда

Источник