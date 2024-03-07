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В Курской области снова объявили ракетную опасность

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В Курской области снова объявили ракетную опасность

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) “Стрела-10”. Архивное фото

Ракетная опасность снова объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В ночь на четверг в регионе уже объявлялась ракетная опасность, ее отменили спустя почти 3,5 часа.22 июня 2022, 17:18

“Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие”, – написал он.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

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