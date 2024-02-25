В Курской области запустили систему оповещения о ракетной опасности

Зенитный ракетно-пушечный комплекс “Панцирь-С1”. Архивное фото

Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

“Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг”, – говорится в сообщении.

горняк

Взято отсюда

Источник