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В Курской области запустили систему оповещения о ракетной опасности

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В Курской области запустили систему оповещения о ракетной опасности

Зенитный ракетно-пушечный комплекс “Панцирь-С1”. Архивное фото

Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

“Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг”, – говорится в сообщении.

горняк
Взято отсюда
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