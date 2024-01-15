В Курумканском районе Бурятии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника. Архивное фото

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали в акватории озера Байкал недалеко от села Сахули Курумканского района Бурятии, сообщает управление МЧС по республике.

“В 20.52 (15.52 мск) произошло сейсмособытие в 58 километрах северо-западнее населенного пункта Сахули Курумканского района. Магнитуда 5,7. Энергетический класс 14,3”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что толчки на территории Бурятии ощущались в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районах, городах Северобайкальск и Улан-Удэ. Предварительно, информации о жертвах и разрушениях нет.

Жители Читы и районов Забайкальского края ощутили отголоски землетрясения, зафиксированного на территории Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкалью.

Горняк22

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