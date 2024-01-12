Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Кузбассе мужчина застрелил собаку из охотничьего ружья

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Кузбассе мужчина застрелил собаку из охотничьего ружья

Сотрудник полиции. Архивное фото

Житель города Междуреченска Кемеровской области застрелил бродячую собаку, возбуждено два уголовных дела, одно из которых – за жестокое обращение с животными, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону.

В дежурную часть ОМВД России по городу Междуреченску обратилась 37-летняя местная жительница многоквартирного дома по улице Интернациональной, сообщившая, что неизвестный во дворе выстрелил в бродячую собаку. 16 октября 2023, 08:00

По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Недалеко от места происшествия полицейские задержали злоумышленника, который находился в собственном автомобиле “ГАЗ-3310”. Уточняется, что им оказался 60-летний местный житель. Он признался в содеянном, пояснив, что якобы собака была агрессивной и кидалась на прохожих.

При досмотре автомобиля полицейские обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья, из которого была застрелена собака, а также 2 патрона 16-го калибра. Подчеркивается, что лицензии на приобретение, ношение и хранение оружия у мужчины нет. По словам задержанного, оружие когда-то принадлежало его умершему родственнику. Обрез и патроны направлены на баллистическую экспертизу. «”Дознавателем ОМВД по Междуреченску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов” и ч. 1 ст. 245 УК РФ “Жестокое обращение с животными”. Согласно санкциям данных статей, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы”, – сообщает ведомство.

новости Алтайский
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

В Барнауле больше чем на месяц перекроют улицу в Железнодорожном районе

12.01.2024

 Гороскоп

Не спешите. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 12 января

12.01.2024

 Происшествия

Женщина погибла при столкновении машины со столбом на Алтае

12.01.2024

 Происшествия

Пять человек пострадали при взрыве газа в российском регионе

12.01.2024

 Происшествия

Бывший участник КВН с Алтая во второй раз проходит процедуру банкротства

12.01.2024

 Происшествия

Авария привела к пробке в центре Барнаула вечером в пятницу

12.01.2024

 Интересное

Ушла из дома в одной футболке после смерти матери: в Новосибирске ищут женщину

12.01.2024

 Интересное

Алтайский край вошел в пятерку самых разговорчивых регионов Сибири на праздниках

12.01.2024

 Интересное

Более 600 тысяч алтайских пенсионеров получили повышенные выплаты

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix