В Кузбассе в ДТП погибли три человека

Место ДТП с участием легковых автомобилей в Ленинск-Кузнецком округе в Кемеровской области

Иномарка въехала в остановившуюся из-за неисправности на обочине отечественную машину в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области, в результате три человека погибли, еще трое травмированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в телеграм-канале.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 19.50 (15.50 мск) на 70-м километре автодороги Кемерово – Новокузнецк. На место незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа ОМВД по Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу и экипажи госавтоинспекции. «”Предварительно установлено, что водитель автомобиля “Лада Калина” совершил вынужденную остановку на обочине дороги из-за технической неисправности транспортного средства. Водитель “Хонды Фит”, следовавший попутно, не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожных и погодных условий и совершил столкновение с отечественным автомобилем. В результате ДТП погибли водители транспортных средств, а также пассажир автомобиля “Лада Калина”. Травмы получили три пассажира отечественного авто”, – говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Горняк22

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