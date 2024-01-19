В Лабытнанги в рейсы вышли три новых экоавтобуса

В ямальском городе Лабытнанги вышли в рейсы три новых автобуса на газе, сообщают городские власти.

Отмечается, что новые автобусы собраны на Курганском заводе. Они будут выполнять рейсы по самым востребованным горожанами маршрутам. «

"Использование природного газа позволяет существенно снизить топливные затраты по сравнению с бензином и дизельным топливом", – говорится на сайте администрации Лабытнанги.

В прошлом году город получил 15 экоавтобусов. Расширение парка до 18 машин позволит жителям отдаленных районов с комфортом добираться до центра, добавляет портал “Ямал-Медиа”.

Радио Sputnik также сообщало о выходе на маршруты новых автобусов ПАЗ в Самарской области.

Взято отсюда.