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В Лабытнанги в рейсы вышли три новых экоавтобуса

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В Лабытнанги в рейсы вышли три новых экоавтобуса

В ямальском городе Лабытнанги вышли в рейсы три новых автобуса на газе, сообщают городские власти.

Отмечается, что новые автобусы собраны на Курганском заводе. Они будут выполнять рейсы по самым востребованным горожанами маршрутам. «

"Использование природного газа позволяет существенно снизить топливные затраты по сравнению с бензином и дизельным топливом", – говорится на сайте администрации Лабытнанги.

В прошлом году город получил 15 экоавтобусов. Расширение парка до 18 машин позволит жителям отдаленных районов с комфортом добираться до центра, добавляет портал “Ямал-Медиа”.

Радио Sputnik также сообщало о выходе на маршруты новых автобусов ПАЗ в Самарской области.

Взято отсюда.

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